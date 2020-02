FLÓRIDA: Quartas de final do Futsal de Férias começam hoje

Nesta sexta-feira (31), começa as quartas de final do Campeonato de Férias Futsal 2020 de Flórida Paulista. Dois jogos agitam a noite: Agropecuária São Luiz/Bar do Alex e Eletro Lis, Tripinha/Tapeçaria Vitória x Bar do Deraldo.

Os confrontos estão marcados para começar às 19h30 no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi.

Confira os confrontos:

Jogo 1 – Agropecuária São Luiz/Bar do Alex e Eletro Lis (sexta-feira)

Jogo 2 – Tripinha/Tapeçaria Vitória x Bar do Deraldo (sexta-feira)

Jogo 3 – Posto do Borges x Gigantes da Resenha (segunda-feira)

Jogo 4 – Indaiá x Morro (segunda-feira)

Os vencedores dessas partidas se encontram nas semifinais da competição.

ARTILHEIROS

Diogo dos Santos Rosa (Indaiá) – 13 gols

Jean Santos (Posto do Borges) – 12 gols

Slezioano Lucas (Posto do Borges) – 9 gols

MELHOR DEFESA

Tripinha/Tapeçaria Vitória – média de dois gols por partida

MELHOR ATAQUE

Posto do Borges – 36 gols – média de 9 gols por partida

A realização da competição é da Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e apoio da Comissão Municipal de Esportes.