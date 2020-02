SALMOURÃO: Prefeitura anuncia Festa do Peão com grandes atrações

Para comemorar os 61 anos de Salmourão, o prefeito Ailson José de Almeida e seu vice Marcos Paio juntamente com a Câmara Municipal anunciaram a população que está preparando um grandioso rodeio que trará como premiação aos peões, um automóvel 0 km disputado em três grandes noites de montarias.

Além do rodeio, acontece também a competição com a prova dos 3 tambores e uma grade de shows inédita e histórica que vai marcar as festividades, sendo: dia 13 (quinta-feira) – show com Brenno & Matheus e início do rodeio; dia 14 (sexta-feira) – show com Lauana Prado e continuação do rodeio e dia 15 (sábado) – show com Trio Parada Dura e finais do rodeio.