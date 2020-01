Vereador de Inúbia Paulista apresenta projeto de redução de salário para a próxima legislação

O assunto que vem tomando conta da pequena de cidade Inúbia Paulista é o Projeto de Lei de Redução Salarial para os novos vereadores a partir de 2021, apresentado na Câmara Municipal. O projeto é de autoria do vereador João Carlos de Almeida (PSDB), o Joãozinho do Esporte.

A proposta apresentada pelo vereador é que os vereadores da nova legislação a partir de 2021 passem a ganhar um salário mínimo e o presidente da Casa de Leis passe a receber um salário mínimo e meio. O atual salário dos vereadores da cidade é de R$2.200,00.

Em entrevista o vereador disse que se aprovado, a Câmara Municipal de Inúbia Paulista irá economizar cerca de meio milhão de reais em quatro anos, dinheiro este que pode ser voltado para a saúde do município.

Diferentemente de outros projetos apresentados pelo Brasil quando o assunto é redução salarial de vereadores, este não inclui secretários, vice-prefeito e prefeito e o vereador explicou o motivo. “Para alterar o salário do prefeito, nós estaríamos causando prejuízo aos munícipes pois os salários dos médicos dos PSFs são baseados no salário do prefeito, por isso preferi não incluir no projeto os salários de prefeito e vice e nem secretariados.”.

Para o projeto entrar em votação ele precisa do parecer do setor jurídico da Casa e assim o presidente Geancássio de Oliveira Martins decidirá uma data para votação do projeto. O regimento interno da Câmara diz que o projeto precisa ser votado até 30 dias antes das eleições. (Metrópole FM)