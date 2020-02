Acidente grave em vicinal deixa mãe e filho feridos

Na noite deste sábado (01), o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na vicinal que liga Rinopolis a Piacatu.

Trés veículos se envolveram no acidente, sendo um Fiat Palio com placas de Rinopolis, um caminhão de carga viva com placas de Patos de Minas/MG e um Ford EcoSport com placas de Paranavaí PR.

Segundo informações levantadas pela reportagem no local do acidente, os veículos seguiam sentindo Rinópolis a Piacatu quando no km 14 +200, por motivos a serem investigados, o Palio parou sobre a via obrigando o caminhão a frear bruscamente quando o EcoSport acabou colidindo lateralmente contra o caminhão.

Com o impacto, ocupantes do EcoSport mãe e filho, ficaram feridos sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Osvaldo Cruz com ferimentos leves.

Devido ao acidente, foi registrado um congestionamento de 5 km que chegou a Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425.

Apoiaram a ocorrência a Polícia Militar de Rinopolis e uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

REPORTAGEM E FOTO: Metrópole FM – Cristiano Nascimento