FLÓRIDA: Nomeado novo secretário municipal de Saúde que já inicia trabalho

A Secretaria Municipal de Saúde passa a contar com um novo titular, Marcelo Rodrigues, que foi nomeado pelo prefeito Wilson Fróio Júnior.

O novo secretário Marcelo, assume no lugar de Wagner de Jesus Machado que deixou a função para assumir outra secretaria municipal, a pedido do prefeito Fróio. Marcelo passa a responder oficialmente como secretário municipal de Saúde a partir de hoje (1º de fevereiro), porém nos últimos dias ele esteve se inteirando das funções no Centro de Saúde.



O novo secretário Marcelo atuou por alguns meses na farmácia no Centro de Saúde “Dr. Antonio Giancursi”, e recentemente trabalhou na Unimed de Adamantina. Farmacêutico bioquímico industrial desde 2011, o profissional passa agora a ocupar a função secretário na administração municipal.

Em conversa com a reportagem do jornal Folha Regional, o novo secretário destacou as questões mais urgentes e prioridades que pretende aplicar no setor. “Espero formar uma parceria com toda a equipe de Saúde e manter o serviço de qualidade já prestado”, destacou.

O novo secretário ressaltou ainda que pretende dialogar muito e desta forma resolver as questões do dia a dia prontamente.