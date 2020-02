SALMOURÃO: Servidores da saúde recebem novos uniformes em reunião com o prefeito e vice

Durante a tarde do dia 23, em uma reunião com os servidores do setor da saúde municipal de Salmourão, o prefeito Ailson e seu vice Marcos – que assumiu interinamente a Secretaria de Saúde Municipal após o pedido de exoneração da antiga secretária -, realizaram a entrega de uniformes personalizados para todos os funcionários do setor.

De acordo com o prefeito Ailson, a medida visa melhorar a organização e o funcionamento das atividades que são realizadas pelos profissionais de saúde durante o exercício de suas atividades, além de padronizar os setores que agora estão identificados cada um com uma respectiva cor.



Além de cores diferentes, os uniformes também foram personalizados um a um com os nomes e funções de cada servidor, o que deixa mais dinâmico e funcional o atendimento de acordo com cada especialidade oferecida aos pacientes que procuram diariamente a unidade de saúde.

Enfermeiros, agentes de saúde, atendentes, médicos, fisioterapeutas e até mesmo as servidoras que realizam a limpeza das dependências do Centro de Saúde receberam os novos uniformes. Ao final da reunião e da distribuição dos uniformes, os servidores participaram de uma mini confraternização, já fazendo o uso das novas vestimentas.

Ass. De Comunicação/Prefeitura