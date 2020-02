Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues assume a Presidência do Tribunal de Contas do Estado

O Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues assumiu, na segunda-feira (3/2), às 11h00, o cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em sucessão ao Conselheiro Antonio Roque Citadini, que esteve no comando da Mesa Diretora do órgão no exercício de 2019.

Também tomaram posse a Vice-Presidente, Cristiana de Castro Moraes, e o Corregedor, Dimas Ramalho, que terão o mandato de um ano na direção da Corte de Contas paulista.

Eleito por unanimidade pelo Colegiado durante sessão especial do Pleno ocorrida em 11 de dezembro, Edgard Camargo Rodrigues assume pela quinta vez o comando do TCE paulista. Integrante do Tribunal desde 1991, o Conselheiro esteve à frente da Presidência em 1994, 2001, 2009 e 2014, além de ter participado, por outras vezes, do comando administrativo da Casa como Vice-Presidente e Corregedor.

Prestigiaram a posse administrativa da nova Mesa Diretora os Conselheiros Antonio Roque Citadini, Renato Martins Costa e Sidney Estanislau Beraldo, o Auditor-Substituto de Conselheiro, Márcio Martins de Camargo. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Desembargador Luis Soares de Mello, também participou da solenidade, representando o Presidente do órgão, Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco.

Empossado, o Presidente Edgard Camargo Rodrigues utilizou a palavra para agradecer aos presentes. “É uma honra muito grande assumir a Presidência pela quinta vez. Hoje temos um Tribunal diferenciado. Mais que um órgão fiscalizador, o TCE é um intermediário entre a sociedade e os governos”, afirmou.

O Conselheiro-Presidente também parabenizou a gestão de Roque Citadini frente à Presidência do TCESP no exercício de 2019. “Cumprimento a administração proficiente e dinâmica do Conselheiro Roque Citadini”, acrescentou o novo Presidente.