FLÓRIDA: Semifinalistas do Campeonato de Férias Futsal estão definidos

Apenas quatro equipes seguem na disputado do Campeonato de Férias Futsal 2020 de Flórida Paulista. Pelas semifinais da competição, Tripinha/tapeçaria Vitória e Agropecuária São Luiz/Bar do Alex, além de Indaiá e Gigantes da Resenha, se enfrentam quarta-feira (5) em busca de uma vaga na grande decisão.

A equipe do Tripinha/Tapeçaria Vitória recebe às 19h30 a Agropecuária São Luiz/Bar do Alex. Em seguida às 20h30 o Indaiá encara Gigantes da Resenha/Clínica Marton/Strong Gym. As partidas acontecem no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi com entrada franca.





Como foram as quartas de final:

Agropecuária São Luiz/Bar do Alex 4 x 3 Eletro Lis

Tripinha/Tapeçaria Vitória 6 x 2 Bar do Deraldo

Posto do Borges 4 x 5 Gigantes da Resenha/Clínica Marton/Strong Gym

Indaiá 12 x 1 Morro

Artilheiros:

Diogo dos Santos Rosa (Indaiá) – 17 gols

Jean Santos de Oliveira (Posto do Borges) – 13 gols

Dione Muniz (Tripinha/Tapeçaria Vitória) – 11 gols

Média de gols:

249 gols marcados – média de 10,4 gols por partida

Melhor defesa:

Tripinha/Tapeçaria Vitória – 10 gols sofridos – média de 2 gols por partida

Melhor ataque:

Posto do Borges – 40 gols – média de 8 gols por partida

A grande decisão do Campeonato de Férias Futsal 2020 está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (7) de fevereiro.