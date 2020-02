MARIÁPOLIS: Prefeitura receberá verba de R$ 477 mil para pavimentação e recapeamento asfáltico

Desde o início da gestão do prefeito Val Dantas, diversas ruas e avenidas receberam pavimentação e recapeamento asfáltico através de emendas de deputados das esferas Federal e Estadual, e também com recursos próprios. No final do mês de dezembro, o prefeito Val Dantas assinou R$ 477.500,00 de emendas, no escritório da Superintendência Regional e Gerência Executiva de Governo (Caixa Federal), em Presidente Prudente.

Os convênios foram destinados através de pedidos do prefeito juntos aos vereadores Aparecida R. Sensiareli e Paulino Vieira da Silva ao deputado federal Enrico Misasi e os vereadores Maciel Lourenço e Cidinha ao deputado Vanderlei Macris.

O valor será utilizado para pavimentação asfáltica e recapeamento de diversas ruas que necessitam.

O deputado estadual Reinaldo Alguz esteve na celebração de convênios representando o deputado federal Enrico Misasi. “Agradeço aos deputados Enrico Misasi e Vanderlei Macris, ao governo Federal e aos demais que contribuíram na assinatura desses convênios que vêm oferecer mais condições de tráfego aos motoristas e pedestres pelas ruas de nossa cidade”, encerrou o prefeito Val Dantas.