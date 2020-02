Alimentos estragados são encontrados em Lucélia; Prefeitura diz ter ciência e notificado fornecedor

Um grupo de vereadores de Lucélia registrou um boletim de ocorrência na Polícia da cidade após ter encontrado alimentos estragados na sede do órgão de assistência social do Município. O caso foi destaque no telejornal Bom Dia Fronteira na manhã desta quarta-feira (5) pela TV Fronteira/Globo.

Segundo informou o telejornal, os alimentos compunham 30 cestas básicas. Os vereadores relataram ter encontrado insetos no interior das embalagens, e informaram ainda que as cestas estariam acondicionadas em um mesmo ambiente, no órgão municipal de assistência social, onde também estavam armazenados materiais de limpeza.

O Bom Dia Fronteira obteve nota da Prefeitura de Lucélia. O Poder Executivo informou que já tinha conhecimento de que os alimentos estavam inadequados para o consumo e que já havia notificado a empresa fornecedora das cestas básicas para que efetuasse a substituição. A Prefeitura informou ainda ao telejornal que desde 26 de dezembro não recebe cestas deste fornecedor. (REPORTAGEM: Siga Mais)

FOTOS: Reprodução/TV Fronteira