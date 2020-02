IRAPURU: Prossegue a todo o vapor as obras de construção do anfiteatro escolar

Prossegue a todo o vapor as obras de construção do anfiteatro escolar na Emef “Pedro Leite Ribeiro”.

As obras estão sendo executadas por uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Irapuru em ritmo acelerado.



Os serviços no local foram iniciados no começo do mês de novembro e são realizados através de recursos próprios da Prefeitura de Irapuru. Desta forma, em breve, a população irapuruense poderá usufruir de um moderno auditório escolar (anfiteatro), podendo ser utilizado para diversas atividades escolares e também da comunidade.

Na semana passada o secretário municipal Everton Lima esteve no local acompanhando os trabalhos e destacou a agilidade com que a obra vem evoluindo.

(Com informações da Prefeitura)