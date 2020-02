Bombeiros capturam filhote de jacaré em calçada de residência no Centro de Irapuru

Com cerca de 1,5 metro de comprimento, o animal foi solto em habitat natural no Rio do Peixe, em Dracena (SP).

Um filhote de jacaré foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, na noite desta quarta-feira (5), em Irapuru (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava próximo a uma lagoa de tratamento de esgoto, na calçada de uma residência, na Rua Maestro Juvêncio, no Centro da cidade.

Moradores da área se espantaram com o animal e solicitaram ajuda pelo telefone 193.

Com cerca de 1,5 metro de comprimento, o filhote de jacaré foi capturado no local e, posteriormente, solto em habitat natural no Rio do Peixe, em Dracena (SP).

