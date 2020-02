FLORA RICA: Escola será reformada através do Programa Estadual “Escola + Bonita”

Mais um benefício foi anunciado ao município no mês de dezembro, desta vez, destinado à Educação. De acordo com a Administração Municipal, com o apoio dos deputados estaduais Ed Thomas e Mauro Bragato, Flora Rica está entre as 23 cidades do Oeste Paulista contemplada com o Programa “Escola + Bonita” do Governo do Estado.

O programa garante a execução de obras de reforma da Escola Estadual Pref. Guilherme Buzinaro que vem sendo pleiteada pelo prefeito José Aguiar (Zezinho), desde o início da sua administração. O recurso no valor de R$651.832,47 foi confirmado pelo secretário estadual da Educação Rossieli Soares da Silva para a execução das obras na Escola Estadual Pref. Guilherme Buzinaro.

A obra de infraestrutura e reforma irá abranger melhorias em todo o prédio, desde as salas de aula, cozinhas, banheiros, inclusive a rede elétrica e hidráulica. A acessibilidade e segurança destes ambientes também serão priorizadas.