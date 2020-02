Floridense renova contrato com a equipe feminina do Santos FC

A equipe feminina do Santos anunciou a renovação de contrato com a florisense Rita Bove para a temporada 2020. Na última temporada, Rita participou de 21 jogos, anotando três gols e distribuindo quatro assistências.

No currículo profissional a atleta conta com 14 títulos, sendo: 1 Mundial Interclubes, 1 Libertadores da América, 2 Campeonatos Paulista, 3 Jogos Abertos, 4 Jogos Regionais, 2 vices da Copa do Brasil e 1 vice-Campeonato Brasileiro. Em seu perfil no Instagram a atleta postou que espera que seja um ano glorioso. “É um orgulho que nem todos podem ter. Que seja um ano abençoado e repleto de conquistas”.





NOVA CONTRATAÇÃO

A equipe feminina do Santos, conhecida carinhosamente por “Sereias da Vila”, ainda acertou a contratação da atacante Cristiane, duas vezes campeã da Libertadores, campeã da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Cristiane esteve presente e foi uma das representantes do Brasil na última Copa do Mundo Feminina, realizada na França. A Sereia da Vila retorna após nove anos. Ela teve uma passagem pelo rival São Paulo no ano passado. Cristiane é a quinta maior artilheira da história das Sereias da Vila, com 46 gols em 29 jogos.

Desta forma a floridense Rita Bove estará na mesma equipe da experiente Cristiane nesta temporada, que promete ser bastante movimentada.