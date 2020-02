MARIÁPOLIS: Convênio de R$ 300 mil irá garantir troca de iluminação das avenidas por lâmpadas de led

O prefeito Val Dantas assinou no final do ano passado na capital paulista mais um convênio em prol aos mariapolenses.

Desta vez o convênio assinado foi com o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

O convênio visa a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 300 mil para serem utilizados na substituição das lâmpadas comuns das avenidas por lâmpadas de led. A obra inédita em Mariápolis é uma conquista do prefeito Val Dantas junto ao Governo do Estado.

Com a celebração do convênio, agora a Prefeitura prepara toda a documentação necessária visando a realização de processo licitatório para que uma empresa especializada execute os serviços. “Agradeço o governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia e secretariados de Estado pela liberação do convênio e aos demais que contribuem com benefícios para nossa cidade”, finalizou o prefeito Val Dantas.