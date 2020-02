Caminhão parado na pista provoca grave acidente e mata dois motoristas

Um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (6) na Rodovia Miguel Jubran em Tarumã envolvendo um caminhão Mercedes Benz, com placas de Itú (SP) e outro da mesma marca com placas de Sarandi (PR) tirou a vida de dois motoristas.

O caminhão com placas de Sarandi (PR) conduzido por Claudinei Lázaro de Souza Moraes, de 70 anos, transitava pela rodovia e ao se aproximar do KM 415 colidiu contra a traseira de outro caminhão com placas de Itú (SP) que estava parado sobre a pista. Com a força do impacto a cabine prensou e acabou matando o motorista Claudinei na hora.

O outro condutor do caminhão com placas de Itú identificado como Antônio Zabini, de 55 anos estava parado na pista, em pé do lado do veículo e com o impacto acabou sendo arremessado pelo seu próprio caminhão. Antônio chegou a ser socorrido e encaminhado ao Núcleo de Atendimento Referenciado (NAR) do Hospital Regional de Assis, mas não resistiu.

A Polícia deve investigar as circunstancias que fez o motorista parar sobre a rodovia. (Guia On Line Parapuã)