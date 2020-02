Dracena terá bloco e carnaval de rua em parceria de ONG e Prefeitura

Uma parceria entre a Prefeitura de Dracena, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a ONG IDEAS Diversa e patrocinadores, proporcionará aos dracenenses algo que há muito tempo não se via na cidade: um carnaval de rua.

De acordo com os organizadores, o objetivo é realizar uma festa cultural e democrática, na rua, sem custo algum para a população e voltada a todos que queiram e gostam de curtir o carnaval.

Dentre as atrações, trio elétrico e uma bateria composta por 25 integrantes, providos de surdo, caixa, tamborim, repique, agogô, ganzá, guitarra, baixo, teclado e vocal, com educação musical do maestro Murf.

E os preparativos estão a todo vapor! Já neste domingo (09) haverá um pré-carnaval, com concentração às 17h, na praça Pedro Di Santi, no Jardim Brasilândia. Dia 14, sexta-feira que vem, o encontro será na Praça Arthur Pagnozzi, às 19h30.

No dia 21, às 18h30 começa a concentração na Estação Ferroviária de Dracena, com cortejo em direção a Praça Arthur Pagnozzi. Já na terça-feira (25) de carnaval, às 16h20, haverá concentração no bosque do Jardim Brasilândia com cortejo em direção à Praça Pedro di Santi.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/Prefeitura de Dracena

(Fotos dos ensaios da bateria que irá animar o carnaval em Dracena – Créditos: ONG Ideas)