FLÓRIDA: Prefeitura notifica Sabesp para executar operação tapa buracos com melhor qualidade

Neste começo de ano, através de ofício ao superintendente regional da Sabesp em Presidente Prudente, protocolado no dia 15 de janeiro, o prefeito Wilson Fróio Júnior solicitou em regime de urgência que a empresa concessionária de água e esgoto, para quando realizada a operação tapa buracos logo após as obras de reparos nas redes de água e esgoto, que seja feito com melhor qualidade de matéria prima.

De acordo com a Prefeitura de Flórida Paulista com frequência buracos que abrem rapidamente após realizado o serviço, o que oferece risco real de acidentes a veículos e pedestres e que tem gerado inúmeras reclamações da população junto à Prefeitura Municipal. “Existe a necessidade urgente para que a operação tapa buracos seja feita com melhor qualidade de matéria prima utilizada pela Sabesp em Flórida Paulista”, afirmou o prefeito Fróio no ofício enviado ao superintendente regional da empresa.

Após a notificação, a Prefeitura Municipal irá aguardar os reparos nos serviços efetuados e já com problemas espalhados por vários locais da cidade, assim como também estará procurando conferir os próximos serviços que serão realizados pela Sabesp na cidade.