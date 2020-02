Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa ferida em Adamantina

Uma pessoa ficou ferida em decorrência de um acidente de trânsito que ocorreu na manhã deste sábado (8), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Adamantina.

Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, houve uma colisão lateral entre um carro e uma carreta no km 595,9.

Com ferimentos leves, a vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina para receber atendimento médico.

Além da Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros também fez o atendimento da ocorrência no local.

As equipes tiraram os veículos da pista logo em seguida. Com isso, o trânsito não precisou ficar interditado em função do acidente. (FONTE: G1 Presidente Prudente)