Adolescente vítima de acidente com churrasqueira morre após 19 dias internado

O adolescente de 16 anos que havia sido vítima de um acidente com uma churrasqueira no último dia 21 de janeiro, em Panorama, morreu na madrugada deste sábado (8), no Hospital Estadual de Bauru (SP), onde estava internado.

No total, ele ficou 19 dias hospitalizado.

Familiares informaram que o corpo está sendo velado no Velório Municipal de Panorama. Já o sepultamento está marcado para as 9h deste domingo (9), no Cemitério Municipal, também em Panorama.

Guilherme Alessandro Dourado de Souza teve 80% do corpo queimado em decorrência de um acidente envolvendo uma churrasqueira, no último dia 21 de janeiro, em Panorama.

Segundo informações do Posto de Saúde da cidade, a vítima teve 80% do corpo queimado e foi atendida na unidade, mas devido à gravidade dos ferimentos acabou transferida para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP).

Na ocasião, o HR informou que o paciente havia dado entrada no Pronto-socorro Pediátrico da unidade com estado de saúde gravíssimo, sendo prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional.

No entanto, devido à gravidade do seu estado de saúde, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Bauru, que é referência no atendimento de lesões por queimaduras. (FONTE: G1 Presidente Prudente)