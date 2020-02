Concessionária que vai operar pedágios na região abre seleção e recebe currículos

A agência de empregos Eventos RH publicou em sua fanpage uma série de vagas para diversas regiões do Estado de São Paulo, servidas pelas rodovias que irão operar sob concessão. Entre elas estão as rodovias Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Assis Chateaubriand (SP-425) e Homero Severo Lins (SP-284).

O contrato de concessão deve ser assinado ainda este ano, quando a vencedora da licitação pública inicia a operação dos trechos. A licitação pública (concorrência internacional) foi realizada no mês de janeiro, sendo declarado vencedor o Consórcio Infraestrutura Brasil, liderado pelo Fundo Pátria Investimentos e o fundo soberano de CIG, de Cingapura, com valor de outorga em R$ 1,1 bilhão, e outros R$ 14 bilhões de investimentos previstos para os próximos 30 anos.

Os interessados nas vagas devem cadastrar currículo no site https://lnkd.in/dXbYF7N. É preciso localizar a vaga para fazer o cadastro. Outra possibilidade é o envio de currículos por email para [email protected], informando no assunto o “Nome da Vaga” e da “Cidade” em que deseja trabalhar.

As vagas mais próximas estão na região, em cidades servidas pelas rodovias Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Assis Chateaubriand (SP-425) e Homero Severo Lins (SP-284). Além das principais cidades da região, listadas abaixo, a fanpage da agência de empregos informa também vagas para outras localidades. Veja as vagas para as cidades da região:

Adamantina, Osvaldo Cruz, Flórida Paulista, Irapuru, Junqueirópolis e Lucélia.

– Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

– Inspetor de Tráfego

– Técnico de Pedágio

Panorama e Santa Mercedes (veja mais)

– Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

– Inspetor de Tráfego

– Técnico de Pedágio

Tupã, Herculândia e Iacri

– Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

– Inspetor de Tráfego

– Técnico de Pedágio

Martinópolis, Indiana e Guachos.

– Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

– Inspetor de Tráfego

– Técnico de Pedágio

Rancharia, Quará, Paraguaçu Paulista e Assis.

– Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

– Inspetor de Tráfego

– Técnico de Pedágio

Marília, Garça, Luércio, Oriente e Pompéia.

– Atendente de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário)

– Inspetor de Tráfego

– Técnico de Pedágio

Rodovia

A região da Nova Alta Paulista terá sete novas praças de pedágio na SP-294, cujas tarifas irão variar de R$ 4,63 a R$ 8,87. O início da operação das praças de pedágio deve ocorrer um ano após a assinatura do contrato de concessão da rodovia, o que deve ocorrer ainda neste semestre. (REPORTAGEM: Siga Mais)

FOTO: Folha Regional /span>