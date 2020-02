Enfermeira morre ao bater carro de frente com carreta em rodovia

Uma enfermeira de 31 anos morreu após bater o carro em que dirigia de frente com uma carreta, na madrugada deste sábado (8) na Rodovia Manílio Gobbi (SP-284), entre Paraguaçu Paulista (SP) e Assis (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima Janaína Marroni estava em Ourinhos (SP), onde trabalhava como enfermeira no Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Após sair do trabalho, ela perdeu o controle da direção e colidiu contra a carreta.

Ainda segundo a corporação, Janaína ficou presas às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima está sendo velado no velório de Cândido Mota (SP) e o sepultamento está previsto para às 16h, no cemitério da cidade. (FONTE: G1)