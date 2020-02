FLÓRIDA: Aulas começam segunda-feira para mais 750 alunos na rede municipal

O ano letivo começa na próxima segunda-feira (10) para mais de 750 alunos da rede municipal de educação. O calendário elaborado pela Secretaria de Educação leva em consideração o mínimo de 200 dias letivos e 800 horas-aulas.

Em Flórida Paulista, as aulas serão retomadas na Emefei Mariana Rondon Militão no Distrito do Indaiá do Aguapeí, Emei Criança Feliz e Emef Octaviano José Corrêa.

Na escola Octaviano o início das aulas acontece inicialmente no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrerezi (ao lado da Igreja Matriz) com atividades extras e esportivas nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro.

Vale lembrar que a unidade de ensino está passando por obras que irão finalmente concluir a reforma e ampliação do prédio.

O encerramento do ano letivo está previsto para a terceira semana de dezembro.

KIT ESCOLAR

A Secretaria Municipal de Educação vai fazer a entrega dos kits escolares na segunda-feira para os alunos da Emei Criança Feliz. Nas demais unidades de ensino a previsão é que o material seja entregue ainda no mês de fevereiro. O kit escolar será utilizado durante todo o ano letivo, de acordo com a faixa etária e o ano que frequenta.