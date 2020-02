FLÓRIDA: Tripinha/Tapeçaria Vitória é campeão do Campeonato de Férias 2020

Na noite de ontem (7) de fevereiro, no Ginásio Municipal Valdemir Ferrarezi, aconteceu a grande final do Campeonato de Férias 2020.

Em uma decisão bastante disputada, o time Tripinha/Tapeçaria Vitória superou por 4 a 2 a equipe do Indaiá e se sagrou campeão.

No jogo preliminar em disputa válida pelo terceiro lugar, a equipe Agropecuária São Luiz/Bar do Alex venceu por 6 a 3 Gigantes da Resenha/Clínica Marton/Strong Gym.



Ao final da decisão, a cerimônia de premiação foi prestigiada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Roberto Aléssio e demais autoridades que entregaram às medalhas e troféus as equipes melhores classificadas. Foram premiados ainda, artilheiro, goleiro menos vazado e atleta revelação.

O Campeonato de Férias 2020 teve início no dia 17 de janeiro e contou com a participação de 10 equipes divididas em dois grupos. Mais uma vez, a presença de grande público abrilhantou a competição durante as noites de jogos.

O artilheiro do campeonato foi Diogo, com 17 gols. O goleiro menos vazado Anderson (13 gols) e o jogador revelação Vitor – “Agropecuária São Luiz”.

A realização do torneio foi da Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e apoio da Comissão Municipal de Esportes.