IRAPURU: Campeonato de Férias de Futsal 2020 é sucesso mais uma vez

Acabou na última sexta-feira (31/01) o Campeonato de Futsal de Férias 2020 realizado em Irapuru.

Depois de duas semanas de jogos todas as noites chegou o dia da grande final, que foi disputada entre as equipes do Galego Frutas X Confiança Madeiras.

Esse ano mais uma vez a Diretoria de Esportes Lazer e Juventude inovou, e trouxe para apitar a grande final, 2 árbitros e 2 mesárias, da Federação Paulista de Futsal.



Num jogo bastante truncado na primeira etapa, onde ambas as equipes buscavam não errar, o primeiro tempo terminou com o placar de 5 X1 para o Galego Frutas. Na segunda etapa, como não havia outra solução, o time do Confiança Madeiras partiu para cima e deixou completamente desguarnecida a defesa, e o time do Galego Frutas soube aproveitar e aplicou uma goleada, terminando em 9 X 1. Com esse resultado, se tornou bicampeão do futsal de férias 2019/2020.

O time do Galego Frutas ainda teve o goleiro menos vazado com Renan Sales com 10 gols tomado e o artilheiro Jean Carlos com 14 gols assinalados. O jogador destaque do Campeonato ficou para o Anderson da equipe do Amigos do Cona. O time do Confiança Madeiras levantou o troféu de vice e o terceiro colocado foi a equipe do Amigos/Fokus Net.