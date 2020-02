Acidente entre carro e caminhonete deixa vítimas graves

Dois veículos com placas de Panorama se envolveram em um acidente de natureza grave, ocorrido na noite deste sábado (8) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), trecho de Santa Mercedes, na região de Dracena, altura do km 672+400 metros.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos envolvidos VW/Amarok transitava no sentido Tupi Paulista x Panorama e o Fiat/Palio no sentido contrário, onde, por motivos a serem esclarecidos pela perícia, colidiram frontalmente.

Três pessoas ficaram gravemente feridas.

Além das equipes da Policia Militar Rodoviária, o acidente mobilizou o patrulhamento territorial da PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica. As causas e eventuais responsabilidades do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. (Siga Mais)