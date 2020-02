Abertura de cratera interdita rodovia, caminhão é levado pela água e motorista está desaparecido

A Polícia Rodoviária informou, na manhã desta segunda-feira (10), que o quilômetro 256 da rodovia Marechal Rondon (SP-300) está interditado nos dois sentidos, em Botucatu.

A interrupção do tráfego foi provocada pela água, possivelmente de uma represa ou açude estourados, que invadiu a pista. Por conta dela, uma grande erosão segmentou a pista.

Até a manhã desta segunda, a alternativa para o motorista é a de seguir sentido Santa Maria da Serra, pegando a vicinal que vai para Botucatu.

Outro caminho é pegar o acesso da SP-255, próximo a São Manuel, seguir sentido Pratânia e, na Castello Branco, trafegar sentido São Paulo até Botucatu.

PREJUÍZOS

A chuva forte marcou o início desta segunda-feira, quando prejuízos foram contabilizados por municípios paulistas. Entre os mais afetados estão Botucatu e São Paulo. Nenhuma pessoa teria ficado ferida na cidade do Interior, segundo o Corpo de Bombeiros.

Mas de acordo com a corporação, desde o início das precipitações às 2h40, Botucatu teve cerca de 40 pontos de alagamento, com aproximadamente 20 ocorrências de inundações e enchentes, que destruíram muros e invadiram residências. Os bombeiros e a Defesa Civil encaminharam as vítimas para o Ginásio Municipal da Cidade. Viaturas do Corpo de Bombeiros de Bauru seguiram para Botucatu em apoio.

CAMINHÃO TRAGADO

Um caminhão caiu na cratera e foi tragado na manhã de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estaria desaparecido.

A corporação aguarda as águas baixarem para proceder nos serviços de busca ao caminhão e motorista que sumiram em meio às águas. Ainda não se sabe se ele estaria sozinho ou na companhia de um ajudante ou outra pessoa no momento do acidente.

O helicóptero Águia da Polícia Militar de Bauru será empenhado e vai ajudar nas buscas.

REPORTAGEM: JCNET – FOTOS: Divulgação