Acidente na SP-294 mata mulheres e deixa um homem ferido

Duas mulheres foram vítimas de um grave acidente ocorrido no final da tarde deste domingo (9), em Quintana, Karine Almeida, de 36 anos, e Angela da Silva Avezan, 52 anos, que seriam naturais de Tupã e residentes em outras cidades da região.

A colisão entre uma caminhonete e um carro aconteceu por volta das 18h, no quilômetro 504+300m da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barroas (SP-294), durante uma forte chuva.

Segundo consta, uma caminhonete Ford Ranger, placas de Junqueirópolis, transitava pela rodovia no sentido Marília a Tupã e por motivos desconhecidos, rodou na pista e houve a colisão com um Golf, placas de Echaporã, que seguia no sentido contrário e não conseguiu desviar da caminhonete.

O Corpo de Bombeiros de Marília informou que ao chegar no local, as vítimas que viajavam no Golf estavam presas na ferragem e precisaram ser retiradas.

As duas mulheres que estava no carro de passeio não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.

O condutor do sexo masculino foi socorrido e não corre risco de morte. Na caminhonete estavam um casal e a filha e todos foram socorridos para Santa Casa de Tupã.

Atenderam a ocorrência o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, ambulâncias de Quintana, Herculândia e a equipe UBA Departamento de estradas e Rodagens (DER). (REPORTAGEM: Bastos Já / FOTO: Tupãense Notícias)