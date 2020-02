FLÓRIDA: Criança de três anos sofre fratura após portão de garagem cair sobre seu corpo

Uma criança de três anos de idade ficou ferida após o portão da garagem de uma residência cair sobre o seu corpo em Flórida Paulista.



O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta segunda-feira (10) na Rua Manoel Moura (atrás da Santa Casa).



A Polícia Militar foi acionada e prestou o primeiro atendimento na imobilização da criança até a chegada do Corpo de Bombeiros que estabilizou e a encaminhou para o atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia.



Nossa reportagem esteve no local e conversou com a Polícia Militar.



Segundo informações obtidas junto ao Sargento PM D’Aquino, populares informaram que a mãe caminhava com o menino pela via quando o mesmo teria tentado subir no portão e o mesmo acabou desabando sobre o seu corpo.



O portão foi rapidamente retirado de cima da criança que ficou deitada ao solo com sangramento na cabeça e ouvido.



A criança passou por exames de raio-X e permaneceu internada em observação na Santa Casa.



Nossa reportagem falou na manhã desta terça-feira (11) com familiares da criança.

Fomos informados de que ela passou por exames de tomografia em Marília onde foi constatada uma fratura de clavícula. A criança segue recebendo cuidados médicos.



Também conversamos com o proprietário do imóvel que informou que presta todo o suporte necessário à família da criança.



