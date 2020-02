FLÓRIDA: Nomeado secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal

No final do ano passado o prefeito Wilson Fróio Júnior enviou para a Câmara Municipal Projeto de Lei criando o cargo em comissão de secretário municipal de Assuntos Jurídicos, visando agilizar os serviços no setor na administração municipal.

No dia 1º de fevereiro, assumiu o cargo a convite do prefeito Fróio, o advogado floridense Vagner de Jesus Machado, que até então respondia pela Secretaria Municipal de Saúde.



O novo secretário possui experiência na área jurídica da Prefeitura, uma vez que desempenhou a função na atual administração até a nomeação do procurador jurídico que é concursado. Ele já está desempenhando as novas funções na Prefeitura e conversou com a reportagem do jornal e site Folha Regional, onde destacou que entre as ações do novo cargo as principais são prestar orientação e coordenação de assuntos relacionados ao cumprimento da legislação municipal.

Vagner ainda agradeceu o prefeito Fróio pela confiança e se colocou à disposição da comunidade floridense.