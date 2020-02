Polícia Civil prende duas pessoas envolvidas com extorsão e tráfico de drogas

Policias civis da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis realizaram na manhã desta segunda-feira (10) a prisão de dois indivíduos envolvidos com os crimes de extorsão e tráfico de drogas.



Os indivíduos T. O. S. de 18 anos e J. C. T. S. de 19, liderados por um adolescente já identificado, abordaram a vítima na última semana e sob ameaça de morte, arrebataram o veículo desta, um VW Logus, bem como sua carteira e seu telefone celular.



Os autores alegavam que a vítima estaria devendo a eles valores relativos a entorpecentes e aqueles bens seriam o pagamento pelo montante devido. A vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Junqueirópolis e narrou os fatos. Os autores foram identificados e reconhecidos pela vítima.



A autoridade policial instaurou inquérito policial e representou ao juízo de direito pela prisão temporária dos maiores de idade. O veículo foi recuperado pelos policiais civis na casa do adolescente infrator.



Nesta manhã os investigados foram presos e negaram envolvimento com o delito. O automóvel foi devolvido à vítima. Os autores serão encaminhados à Cadeia Pública de Presidente Venceslau até o fim das investigações.