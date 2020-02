SALMOURÃO: Casas Populares: Prefeito participa de reunião com a Sabesp e CDHU

No final da última semana, o prefeito Ailson José de Almeida esteve no canteiro de obras onde estão sendo construídas as 104 unidades habitacionais do Conjunto Salmourão C e participou de uma reunião com representantes da Sabesp e também da CDHU.

A reunião serviu para discutir os próximos passos da obra, e teve também a intenção de alinhar os trabalhos para agilizar e acelerar a entrega dos imóveis. O prefeito Ailson tem dado todo o apoio para que as obras sigam a todo vapor e não tem medido esforços para viabilizar a execução de todas as ações burocráticas e operacionais que contribuem para que os serviços possam seguir de maneira acelerada.



A construção de um novo lote de casas está sendo iniciado e as primeiras unidades que foram construídas já receberam pisos e revestimentos cerâmicos, além de portas e janelas já com os vidros e parte do acabamento interno das casas.

Com isso, o prefeito Ailson segue firme trabalhando para viabilizar a realização do sonho da casa própria para mais 104 famílias, que aguardam ansiosas para a conclusão, sorteio e entrega desses novos imóveis, que serão de suma importância para o crescimento de Salmourão e o desenvolvimento de toda a cidade.

Assessoria de Comunicação