ESCRITÓRIO CRUZEIRO DO SUL: assessoria na compra de carro 0 km para pessoas com deficiência

Uma empresa tradicional e que ao longo dos anos conquistou a confiança dos clientes de Flórida Paulista.

Este é o Escritório Cruzeiro do Sul que está há décadas atuando nos segmentos de contabilidade, escritas fiscais, departamento pessoal, despachante policial, regularização cadastral de imóveis urbanos e rurais, declaração de impostos de renda e pessoa física.



Um dos serviços bastante procurados na cidade e região é o de assessoria na compra de veículos 0 km por pessoas com deficiência, o chamado PCD, onde o interessado tem os benefícios de descontos e outros ao adquirir um automóvel.

O Escritório Cruzeiro do Sul conta com uma equipe especializada e sempre pronta para melhor atender e passar todas as orientações necessárias, além de agilizar a documentação exigida.

Na Avenida Presidente Vargas, 151, centro de Flórida Paulista. Telefone: 35811082.