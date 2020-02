FLÓRIDA: Prédio da antiga agência do Banco do Brasil será leiloado brevemente

Um dos prédios mais tradicionais de Flórida Paulista e que por muitos anos abrigou a agência da Caixa Econômica Estadual e posteriormente com fusões e venda, as agências do “Nossa Caixa Nosso Banco” e mais recentemente o Banco do Brasil será leiloado em breve.

O leilão foi divulgado na última quinta-feira (6), gerando vários comentários entre a população, inclusive sobre a possibilidade de algum arremate por parte de empresários ou investidores floridenses.

Com excelente localização, na Praça Gerson Ferracini, ao lado da Secretária Municipal de Educação, o prédio conta com dois pisos, principal e térreo e foi inaugurado entre a década de 80, na gestão do saudoso prefeito Kenichi Umehara contando com a presença do então governador do Estado, Paulo Maluf.



Após a compra da “Nossa Caixa” pelo Banco do Brasil, a cidade passou a contar por algum tempo com duas agências bancárias do BB , sendo o prédio atual e o que será leiloado e que abrigou a agência até a reforma do prédio principal. Uma de suas principais características é o design arrojado e com traços das décadas anteriores, porém, sem perder a monumentalidade que atrai a atenção de quem passa pelo local.

Nossa reportagem entrou em contato com a leiloeira responsável pela venda do prédio e obteve a informação de que o mesmo se encontra em fase de loteamento, devendo ser divulgadas maiores dados como o de lance inicial, requisitos e outros procedimentos que vão anteceder o leilão.

A Folha Regional segue em contato com a empresa e nas próximas edições vai trazer mais novidades sobre o leilão.