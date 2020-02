MARIÁPOLIS: Prefeito Val Dantas concede aumento salarial aos servidores públicos municipais

O prefeito de Mariápolis Val Dantas, concedeu um aumento salarial de 6% aos servidores públicos municipais. Os agentes políticos tiveram 4,31% de aumento. Diferente de muitos municípios que sequer concederam aumento, o prefeito Val Dantas destacou que mesmo diante de muitas dificuldades financeiras, conseguiu garantir o benefício aos servidores.

“A administração sempre atuou fazendo planejamento, visando o bem-estar das pessoas e da cidade, na ocasião, em especial aos servidores públicos que são os responsáveis por desenvolver um serviço de qualidade ao cidadão”, relatou. “Reconhecemos e concedemos o aumento salarial para os servidores.



Desde o início trabalhamos de uma forma justa e uma gestão financeira correta para que ao longo do período consigamos valorizá-los”, finalizou o prefeito Val Dantas.

AUMENTO PARA ESTAGIÁRIOS

Além do aumento para o funcionalismo, a atual administração também realizou através de Decreto, o aumento do valor da bolsa auxílio mensal dos estagiários para R$ 400,00. Para receber o valor total é necessário a comprovação de frequência ao local de estágio, no mínimo 90%.

“É importante lembrar que existe uma legislação desde 2003 fixando o valor de R$ 300,00 da bolsa/estágio, porém, este mesmo valor permaneceu sem correção, ou seja, sem reconhecimento aos estagiários até o ano de 2016”, enfatizou.