IRAPURU: Polícia Militar detém menor com três tijolos de maconha na SP-294

A Polícia Militar de Irapuru deteve um menor por volta das 20h10 desta terça-feira (11) no km 627+500 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) com três tijolos de maconha, conforme informou a corporação.



Segundo a PM, em patrulhamento rural, a equipe deparou-se com o menor que estava no acostamento da rodovia e este ao avistar a viatura, teria tentado evadir-se, momento em que os militares o detiveram e procederam a abordagem.



Inicialmente, conforme a PM, nada de ilícito foi encontrado em poder do menor, porém, durante a tentativa de fuga o mesmo foi visto abandonando uma mochila que foi localizada posteriormente.



Ao abrir a mochila, os policiais localizaram três tijolos de maconha que após pesagem contatou-se 2.101 kg de maconha.



O menor que segundo informações da PM é morador de Flórida Paulista recebeu voz de apreensão pelo ato infracional de tráfico de entorpecentes sendo o mesmo apresentado na Delegacia de Polícia de Irapuru onde o delegado plantonista deliberou pela sua internação.



Além da viatura de área de Irapuru, atuaram nesta ocorrência o Comando de Força Patrulha e o Comando de Grupo Patrulha da Polícia Militar.