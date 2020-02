Polícia Ambiental resgata capivara capturada em armadilha de caça e a recoloca na natureza

Policiais militares ambientais conseguiram resgatar uma capivara que havia sido alvo de uma armadilha de caça às margens de um córrego no Bairro Vencesville, em Presidente Venceslau (SP).

Após receber uma denúncia de caça, a equipe dirigiu-se ao local, realizou uma incursão na mata ciliar e não obteve êxito em encontrar o possível caçador, nesta terça-feira (11).

No entanto, os policiais se depararam com uma armadilha do tipo “laço” na qual estava presa a capivara.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, a armadilha estava montada em um carreador de animais que passavam por uma cerca de arame farpado.

No local, restavam ainda dois pedaços de cabo de aço que haviam sido usados no passado também como armadilha, por conta das características como se apresentavam.

Em razão do risco de uma nova captura, segundo a polícia, o animal foi solto pelos militares às margens do Rio Santo Anastácio, em habitat natural, já que apresentava perfeitas condições físicas, já a armadilha foi apreendida. (FONTE: G1 Presidente Prudente)

