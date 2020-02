FLÓRIDA: Prefeito anuncia mais uma verba de R$ 100 mil para ambulância através de deputado estadual

O prefeito Wilson Fróio Júnior em conversa com o jornal e site Folha Regional, informou que foi incluída no Orçamento do Estado deste ano mais uma verba no valor de R$ 100 mil para mais uma ambulância.

Fróio informou que a verba foi destinada pelo deputado estadual Thiago Aurichio e já está inclusa no orçamento estadual para este ano.



inda o prefeito destacou que agora aguarda a autorização do Governo do Estado para a liberação da verba e assim dar andamento para a aquisição da ambulância que irá garantir melhor conforto e segurança no transporte de pacientes diariamente.

O prefeito Fróio ainda destacou que a liberação desta verba atende um pedido da vereadora Priscila Lima e de seu esposo, o exvereador Massa.

“Agradeço a vereadora Priscila e o Massa, como também ao deputado Thiago Aurichio pela destinação desta verba para a comunidade floridense”, finalizou o prefeito.