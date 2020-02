Três assaltantes invadem ônibus e morrem, um deles atropelado ao tentar fugir

Três suspeitos morreram em uma tentativa de assalto a um ônibus na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um passageiro estava armado e reagiu atirando.

A polícia informou que dois dos suspeitos morreram baleados e um terceiro homem morreu após pular da janela do ônibus e ser atropelado por um caminhão.

A situação aconteceu por volta das 2h na altura do km 35 da rodovia. O ônibus, com 45 passageiros, seguia de São Paulo para Brusque, em Santa Catarina.

Uma passageira de 62 anos foi atingida de raspão por um tiro e foi socorrida pela concessionária que administra o trecho. Ela foi encaminhada para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

O passageiro que reagiu estava armado com uma pistola .380. Segundo a Polícia Civil, ele tinha porte de arma na modalidade de colecionador, atirador e caçador.

A Polícia Civil informou que ele foi encaminhado para ser ouvido na Delegacia de Campina Grande do Sul, mas foi liberado porque, segundo a polícia, agiu em legítima defesa.

Tentativa de assalto

De acordo com a PRF, os três homens que morreram saíram de um carro branco que fechou o ônibus durante a viagem. Um quarto suspeito também participou do assalto conseguiu fugir.

Segundo a polícia, dois homens renderam o motorista. Outros dois acessaram o andar superior e anunciaram o assalto.

“Vimos as portas abrindo e anunciaram o assalto. Aí não deu pra ver mais nada. Na sequência, foi a troca de tiros”, afirmou o passageiro Leandro Lacerda.

O passageiro armado, de 47 anos, disparou contra os assaltantes. De acordo com a PRF, dois foram atingidos.

O outro suspeito, que pulou da janela, estava no segundo andar do veículo. “Ele ficou correndo no corredor, entrou no banheiro e depois pulou do ônibus”, disse o passageiro Mauricio Capistrano.

De acordo com os passageiros do ônibus, o quarto suspeito conseguiu fugir.

Uma arma usada no assalto foi apreendida pela polícia.

Os passageiros seguiram viagem em um outro ônibus que foi providenciado pela empresa.

A empresa responsável pelo ônibus informou que está prestando atendimento aos clientes e que permanece à disposição das autoridades para apuração dos fatos. (FONTE: G1 Paraná)