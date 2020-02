Acidente com caminhonete deixa duas pessoas feridas

Uma colisão entre um veículo e uma placa de sinalização de trânsito na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Tupi Paulista, deixou duas pessoas feridas na noite desta quarta-feira (12).

O condutor do automóvel, que seguia de Tupi Paulista a Monte Castelo, perdeu o controle de direção do veículo na altura do km 146,800 e colidiu em uma placa de sinalização de trânsito na rodovia.

O condutor e a passageira do veículo foram socorridos com ferimentos de natureza leve, conforme informações da Polícia Militar Rodoviária. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente)

FOTO: Divulgação/Internet