IRAPURU: Moradores reclamam de rua com parte de camada asfáltica destruída

Nossa reportagem foi procurada por moradores da rua Maestro Junqueira Aquiles Diniz em Irapuru reclamando de uma situação que vem de muito tempo.

No local que é uma baixada, o asfalto foi arrancado deixando totalmente na terra e com enorme buraco, quase que interditando o tráfego na rua.



O problema, de acordo com pessoas das proximidades, vem de muito tempo sem uma solução e a cada chuva, os moradores sofrem com medo do que pode acontecer com as forças das águas, que descem sempre em grande volume.

Os moradores ainda mostraram a reportagem que eles mesmos, quando os buracos aumentam, jogam terra e entulho para amenizar a situação, uma vez que a Prefeitura nada faz para solucionar a situação.

No local precisa ser feito uma galeria para resolver o problema definitivamente, porém até o momento a Prefeitura não informou aos moradores se tem alguma previsão para resolver a situação.

Nossa reportagem busca agora uma informação da Prefeitura para levar ao conhecimento dos moradores.