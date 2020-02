FLORA RICA: Concurso para escolha do hino da cidade premiará vencedor e terá letra registrada

Em março, Flora Rica completa 67 anos e para celebrar esta data, a Educação Municipal com o apoio da Prefeitura, realizará um concurso para escolher um hino para o município. Qualquer pessoa poderá participar do concurso, que segue com as inscrições até o dia 18 de fevereiro.

Os interessados devem protocolar a letra ou um arquivo de áudio na Escola Municipal com o professor Welligton.

O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro, após avaliação de uma banca. Além de ter o hino registrado com sua autoria, o vencedor do concurso também receberá um prêmio surpresa.