Carro sai da pista e cai em ribanceira entre Flórida Paulista e Adamantina

Um veículo HB20 foi parar na linha férrea após sair da pista e avançar além de um barranco na altura do km 600 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), trecho entre Flórida Paulista e Adamantina.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (15) e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Adamantina, Polícia Militar Rodoviária e profissionais da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem.

O veículo ficou em local de difícil acesso, em uma ribanceira ao lado da linha férrea e precisou ser içado com o uso de equipamentos especiais para que fosse novamente colocado no nível da pista em um amplo e difícil trabalho dos homens do DER.

Ainda não foi divulgada nenhuma informação sobre as vítimas.

A nossa reportagem segue acompanhando esta ocorrência e maiores informações serão adicionadas nesta reportagem a qualquer momento.