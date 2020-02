FLÓRIDA: Justiça aguarda relação de dívidas com funcionários e credores da antiga Usina Floralco e GAM

O Poder Judiciário de Flórida Paulista e os administradores judiciais do processo que envolve as extintas massas falidas Floralco e GAM Empreendimentos e Participações aguardam as listas dos representantes de ambas para que possam dar andamento no processo que visa o pagamento dos funcionários, credores e outros títulos de débito das mesmas.

A informação foi buscada pela reportagem do Folha Regional nesta semana junto ao Fórum da comarca de Flórida Paulista após vários questionamentos de leitores e inclusive pessoas que trabalharam em ambas as massas, que têm processos trabalhistas em andamento e esperam o recebimento de rendimentos e outros serviços.



Segundo a informação obtida, o trabalho tem sido realizado e as listas pertencentes à Floralco já estão praticamente em fase final de elaboração.

A lista de credores da GAM também já está em fase final para ser apresentada e após este trabalho serão colocadas à disposição para impugnações por parte dos interessados que não tenham o nome nela incluso, pleitear a inserção na mesma.

Em paralelo, os administradores judiciais estão trabalhando na venda de propriedades, imóveis e outros bens pertencentes à extinta Usina Floralco e ainda no recebimento de dívidas de terceiros junto à empresa para que o valor arrecadado com a comercialização destes possam ser empregados no futuro pagamento aos funcionários, credores, arrendatários e outros.

Apesar de estar em andamento, não há um prazo limite para que a confecção das listas sejam finalizadas.

O dinheiro arrecadado com o leilão da extinta Usina Floralco está depositado em juízo e também será utilizado no processo de liquidação das dívidas.

O Poder Judiciário segue acompanhando os trabalhos e dando total suporte para que os mesmos sejam realizados da maneira mais ágil e correta possível.