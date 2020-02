Homem tenta matar a esposa a tiros e depois se joga na frente de ônibus

Um homem foi preso na manhã deste domingo (16) ao tentar matar a própria esposa com uma arma. Depois, ele ainda se jogou na frente de um ônibus. O motorista agiu rápido, conseguiu desviar, mas o autor de tanta confusão ainda ficou ferido.



O caso mobilizou as polícias Militar e Rodoviária Estadual. A confusão começou por volta das 6h30, no estacionamento de uma grande fábrica de biscoitos na zona sul de Marília.



Pelo que foi apurado, o acusado, de 30 anos, invadiu o local e tentou matar a esposa a tiros. Ao que consta, ela não foi atingida. Desesperado, fugiu com um carro Corsa, placas de Marília, abandonando na entrada do bairro Flamingo, na saída para Assis.



Em seguida, foi em direção a SP-333 e pretendia tirar a própria vida, se jogando na frente de um ônibus que seguia pela rodovia. O motorista agiu rápido e conseguiu pelo menos evitar o impacto frontal, atingindo a vítima pela lateral do veículo, sofrendo ferimentos graves na boca (inclusive fratura da mandíbula).



Ele foi socorrido até ao Hospital das Clínicas, onde permanece internado sob escolta policial. Na Central de Polícia Judiciária, o caso foi registrado como tentativas de feminicídio e de suicídio. (FONTE: Visão Notícias)