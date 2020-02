Menino de 13 anos morre após ser atropelado por motorista embriagado, que foge sem prestar socorro

Um atropelamento tirou a vida do menor Guilherme Prudencio dos Santos, de 13 anos, após ser atropelado por um motorista embriagado, em Paraguaçu Paulista (SP).



De acordo com informações, a Polícia Militar recebeu a informação de que um motorista havia se evadido do local, após provocar um atropelamento.



Quando os policiais chegaram ao local, se depararam com a vítima caída ao chão, inconsciente e com respiração lenta. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou rapidamente ao local e socorreu a vítima.



Os policiais localizaram o condutor, que apresentava sinais de embriaguez, como exaltação, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito. Foi realizado teste do etilômetro. Diante dos resultados, foi dada voz de prisão ao condutor, sendo conduzido ao plantão policial, onde registrou Boletim de Ocorrência e em seguida liberado.



A vítima sofreu traumatismo craniano e fratura na bacia. Ela foi transferida ao Hospital Regional de Assis, mas não suportou aos ferimentos e faleceu por volta das 04h deste sábado (14).



O corpo de Guilherme Prudencio foi levado ao IML – Instituto Médico Legal de Assis e liberado para ser velado por volta das 09h50. O sepultamento ocorreu às 17h30 de sábado. (FONTE: i7/Paraguaçu Paulista)