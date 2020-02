FLÓRIDA: Auxiliar de enfermagem tem a casa arrombada e vários objetos furtados

Um auxiliar de enfermagem, morador do Bairro Jardim Bela Vista em Flórida Paulista foi vítima de um furto mediante arrombamento que aconteceu entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de hoje (18).



Segundo informações que constam no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil, a vítima estava trabalhando quando o crime ocorreu e ao chegar em sua casa para descansar, deparou-se com a porta de entrada arrombada e o imóvel totalmente revirado notando a falta de vários objetos, momento em que acionou a Polícia Militar.



Consta no boletim de ocorrência que foram subtraídos: uma caixa de som, um televisor 32 polegadas, um notebook, perfumes de marca e um botijão de gás.



A porta dos fundos da residência também estava aberta, o que indica que o autor pode ter se utilizado da mesma para evadir-se.



A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia na casa que ficou preservada até a realização dos procedimentos.



As polícias Civil e Militar realizam diligências visando identificar a autoria do crime e recuperar os objetos levados.



Um levantamento feito pela nossa reportagem junto à polícia, revelou que esta é a quinta vez que o auxiliar de enfermagem tem a casa furtada.



A Polícia Civil segue trabalhando nas investigações.



Quem tiver alguma informação sobre a autoria do arrombamento e furto, pode entrar em contato com as polícias Civil (através do 3581-1110), Militar (telefone 190) ou mesmo pessoalmente na Delegacia de Polícia e direto aos policiais. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.



FOTO: Diego Fernandes Silva / Folha Regional – ifolharegional.com.br