Homem morre em grave acidente

Um homem identificado como Nelson José do Nascimento, de 64 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (17), vítima de um grave acidente registrado na Vicinal que liga Rinópolis a Piacatu.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Portal Metrópole de Notícias, por conta da chuva acompanhada de forte vento que ocorreu na região de Rinópolis, uma árvore caiu sobre a vicinal que liga Rinópolis a Piacatu, no km 15+500, o que acabou causando o acidente.



As primeiras informações dão conta de que Nelson José do Nascimento seguia pela vicinal, quando não conseguiu desviar da árvore, colidindo contra ela, e em seguida com o veículo desgovernado, acabou se chocando contra a traseira de um caminhão.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima até a Santa Casa de Osvaldo Cruz com ferimentos graves, porém devido à gravidade do quadro, a vítima não resistiu e faleceu.

Trabalharam na ocorrência a Polícia Militar de Rinópolis, o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz e uma equipe do Departamento de Estrada e Rodagem (DER).

Fonte: Portal Metrópole de Notícias