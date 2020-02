Jovem morre após bater o carro em outro veículo em Marília

Segundo a Polícia Rodoviária, carro bateu em um veículo que seguia no sentido durante uma ultrapassagem na SP-294. Motorista do carro atingido foi socorrido com ferimentos leves.

Um jovem de 22 anos morreu após bater em um carro durante uma ultrapassagem na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na madrugada desta segunda-feira (17), em Marília (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, Lucas Rodrigues de Sá seguia no sentido Oriente – Marília quando tentou realizar uma ultrapassagem no quilômetro 468, mas bateu em um carro que vinha no sentido contrário.



Na sequência, segundo a polícia, outro carro bateu na caixa de som do veículo, que tinha se soltado e caiu na pista.

Com o impacto, o jovem de 22 anos morreu no local. Já o motorista do carro atingido foi levado para o Hospital das Clínicas de Marília com ferimentos leves.

Não houve necessidade de interdição da rodovia e a perícia foi ao local para esclarecer as causas do acidente.

Fonte: Portal Nossa Cidade