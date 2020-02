Polícia Ambiental flagra pesca com redes e apreende mais de 100 kg de peixes

Dois pescadores foram autuados



A Polícia Ambiental estava realizando a Operação Piracema nesta segunda-feira (17) nas águas do Rio Paraná em Panorama, quando em fiscalização às margens no Bairro Balneário, avistou uma embarcação que havia acabado de atracar no local.



Os militares realizaram a abordagem e constaram a existência de peixes acondicionados em caixas e sacos.



Os pescadores profissionais, de 39 e 62 anos de idade, informaram que estavam pescando para o sustento familiar, porém, com sinais visíveis de terem sido capturado com petrecho de emalhar (redes), método proibido em período de Piracema, conforme divulgou a Polícia Ambiental.



Foram apreendidos 105 kg de peixes das espécies piau-três-pintas, piapara, dourado facão, tucunaré e cará porquinho.



Os envolvidos foram indagados sobre as redes que foram utilizadas e disseram que haviam deixado no rio sendo autuados em R$ 2.800,00 cada.



Além do pescado também foi apreendido um barco de alumínio e um motor de popa 40 HP. O pescado capturado por estar próprio para o consumo (atestado em laudo veterinário) foi doado para o Grupo de Voluntários de Apoio de Paulicéia (GRAVOCCAP) e para o Núcleo de Apoio aos Pacientes com Câncer de Panorama (NAPAC).